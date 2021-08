Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di mercoledì 18 agosto, Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Sono 2.014 le persone attualmente positive nella provincia di Padova: 133 casi in più nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei morti residenti nella provincia rimane a 1.796, non c'è stato fortunatamente nessun decesso. I ricoverati positivi al Covid sono 32 (+5) negli ospedali di tutta la provincia di Padova: 21 in reparto (+5) e 11 in terapia intensiva (0). All’ospedale di Schiavonia si registra un nuovo ricovero in Terapia intensiva. A Camposampiero un nuovo ricovero in area non critica. L’Ospedale Sant’Antonio è covid-free. Il Policlinico di Abano sono Covid Free secondo l’ultimo bollettino. Tra gli altri casi di positività al Coronavirus, non si sono resi necessari i ricoveri in ospedale ma è stata applicata la misura dell’isolamento. In Veneto sono 186 (+11) i ricoverati positivi in area non critica e 39 (+4) in terapia intensiva. Sono 19 (-1) i pazienti attualmente ricoverati nelle strutture territoriali: 6 sono nel padovano (0). 2.648 la persone guarite dimesse negli ospedali di comunità. Intanto, sono 84.945 i casi totali di Coronavirus registrati in tutta la provincia di Padova, il dato comprende anche le vittime e chi non è più positivo dopo due tamponi: i guariti, i “negativizzati virologici”, sono 81.135.

Veneto

La provincia che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi è Verona con 148, poi appunto Padova con 133, quindi seguono Venezia con 113, Treviso con 100, Vicenza con 93, Rovigo con 70, Belluno 11. In tutto il Veneto sono 692 i nuovi casi. I dati portano il totale a 447.206 persone contagiate dall’inizio della pandemia, gli attualmente positivi sono 12.844. I decessi in totale sono 11.659 (+1) morti tra ospedali e case di riposo.