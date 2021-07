Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di sabato 17 luglio Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Nella provincia di Padova si contano nuovi 48 casi di Covid. L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 7 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui due in terapia intensiva, mentre due pazienti sono ricoverati in area non critica al Sant'Antonio. Un paziente ricoverato in area non critica all'ospedale di Schiavonia, due pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale di Cittadella e un paziente ricoverato in area non critica all'ospedale di Camposampiero.

Veneto

Il bollettino emesso da Azienda Zero ci dice anche che in Veneto, domenica 18 luglio, c'è stata una Leggera flessione nei contagi. Se ne registrano 379 dopo gli oltre 400 dei giorni scorsi. Il numero maggiore di casi è ancora una volta nella provincia di Verona, con 138 nuovi contagi, segue Venezia con 61, Treviso con 58, Vicenza con 43, Belluno 15 e Rovigo 4. Negli ospedali della regione ci sono 239 pazienti ricoverati nelle aree ordinarie e 16 nelle terapie intensive.