Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 19 settembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si è registrato un nuovo decesso che ha fatto salire la triste contabilità dei morti di Covid a 1807 in tutta la provincia. Sono invece 101 casi in più nelle ultime 24 ore e in totale sono 2.434 gli attualmente positivi.

Veneto

Per quanto riguarda l'intero territori regionale, sono 364 i casi in più nelle ultime 24 ore in Veneto. Sono 217 ricoveri in reparto, di cui 52 in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 11.739 le persone decedute in Veneto e 465.183 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 12.154 e i “negativizzati virologici” sono 441.290.