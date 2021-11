Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 21 novembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Continuano a crescere i numero per quanto riguarda contagi e ricoveri di pazienti covid positivi a Padova, la provincia veneta con la più alta percentuale di diffusione del virus. Il bollettino aggiornato a domenica 21 novembre vede i ricoveri salire a 76, 52 in area medica, 13 in terapia intensiva, 11 in sub-intensiva. Come si può facilmente notare, sono numeri in crescita costante, visto che giusto venerdì scorso i ricoverati erano 70. La terapia intensiva invece nelle ultime 48 ore si è fermata a quota 13, a uno solo "posto letto" dalla soglia 14, elemento che porterebbe il repoarto di rianimazione dell'ospedale padovano interamente dedicato ai pazienti covid.

Veneto

Alle 8 di domenica 21 novembre sono 1.261 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. 21.252 sono invece le persone in isolamento. Aumentano i ricoveri in area non critica, 325 (+ 15 nelle ultime 24 ore) invariato quello dei pazienti in Terapia intensiva, 61. Due i decessi.

Campagna vaccinale

Relativamente alla campagna vaccinale invece, la popolazione veneta over 80 che ha ricevuto almeno una dose è pari al 100,0%, i 70-79 raggiungono quota 93,1%, i 60-69 89,9%, i 50-59 sono al 85,5%, i 40-49 hanno raggiunto il 79,7%, i 30-39 sono al 79,3%, gli over 20 al 83,7% mentre gli under 20 sono al 70,7%. Per quanto riguarda invece la somministrazione della terza dose, gli over 80 si attestano al 32%, gli over 70 al 9,1%, gli over 60 al 6,4%, gli over 50 al 3,6%, gli over 40 al 2,6%, gli over 30 al 2,3%, gli over 20 all'1,9% e gli under 20 allo 0,1%. L'84,4% dei disabili ha ricevuto almeno una dose così come l'89,7% dei fragili (vulnerabili). I veneti che hanno ricevuto almeno una dose sono oggi 3.718.277 (il 76,6%), 3.627.177 (74,7%) hanno invece completato il ciclo.