Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di sabato 4 settembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

La provincia della regione con il maggior numero di nuovi positivi è Padova, che ne conta 132. Purtroppo alla lista dei decessi vanno aggiunti i due morti nelle ultime 24 ore, proprio nel padovano.

Veneto

In tutto il Veneto sono 573 nuovi positivi. Le persone attualmente positive sono 13.210, i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 11.700. Anche i guariti aumentano a 433.283. Ne resto della regione si contano nuovi positvi nella provincia di Vicenza 131, in quella di Venezia 92, Treviso 90, Verona 74, Belluno (29) e infine Rovigo con 17. Per quanto riguardai i icoverati in ospedale: 227 (+7) nelle aree non critiche, in calo nelle terapie intensive (49, -2).