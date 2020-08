Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e provincia

Ecco i dati riportati dal Bollettino della Regione Veneto emanato alle 8 di domenica 23 agosto. In terapia intensiva rimangono 4 persone, due di queste ricoverate nell'ospedale di Padova. Sono 76 i nuovi positivi in Veneto, di cui 15 a Padova. Non c'è nessun nuovo decesso. Ci sono attualmente 301 (+15) persone positive al Covid-19. A Vo' c'è 1 positivo. Sono 145 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Veneto. Nessun nuovo decesso, restano così a 2.104 i morti per pandemia. I soggetti in isolamento scendono a 223.

