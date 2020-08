Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Intercettare i contagi di ritorno, è questo il senso della nuova ordinanza valida fino al 6 settembre. Qualsiasi sia il Paese di arrivo, obbligo di tampone. Intanto Azienda Zero ha reso noto anche i oggi i dati relativi al contagio in Regione e provincie. Rispetto a giovedì 13 agosto in Veneto aumentano di 73. Sono 21012 in totale dall’inizio della pandemia. Stabili i ricoveri, sia in area non critica, 116, che in terapia intensiva, dove si contano 7 ricoverati. A Padova le persone in quarantena sono 1096, di cui 13 sintomatici.

