Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nella tarda mattinata di domenica 6 settembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata. Sono 82 i nuovi casi positivi in Veneto, dei quali 20 a Padova e due a Vo'. Non ci sono stati nuovi decessi.

