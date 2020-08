Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Anche nella giornata di domenica 9 agosto arriva puntuale il bollettino della Regione Veneto sui contagi da Coronavirus. In Regione si riporta di altri 22 casi, 4 dei quali a Padova. La buona notizia è che non si conta nessun decesso.

Ricoveri

Presso l'ospedale civile di Padova ci sono due persone in meno ricoverate in area non critica, restano due invece i pazienti in terapia intensiva. Sono 82 in totale i ricoverati nelle strutture venete negativizzati. Dall'inizio della pandemia si contano 20.656 casi di contagio da Covid-19 in Veneto, 22 in più rispetto alla giornata di sabato.