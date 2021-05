Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica due maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si sono registrati ventisette casi in più nelle ultime ore. In totale 4.118 sono gli attualmente positivi. Con i due decessi delle utlime ore, il totale dei deceduti, dall’inizio dell’emergenza, sono 1.733

Veneto

In tutta il territorio regionale sono 163 i nuovi casi nelle ultime ore. Per quanto riguarda le persone colpite dal virus, 897 sono ricoverate in reparto, e149 in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 11.365 le persone decedute in Veneto e 413.142 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 21.740 e i “negativizzati virologici” sono 380.037.