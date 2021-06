Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di sabato 12 giugno Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Per quanto riguarda il territoro della provincia di Padova, si sono registrati 14 nuovi casi nelle ultime ore. In questo momento nel padovano sono 841 le persone attualmente positive. Nessun decesso si è registrato nelle ultime ore. Dall’inizio dell’emergenza, sono 1.787 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nel nostro territorio.

Veneto

Per quanto riguarda la regione invece, sono 57 i casi in più nelle ultime ore registrati in Veneto. In totale ci sono 134 ricoveri in reparto mentre 28 si trovano in terapia intensiva.