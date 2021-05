Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 16 maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova non si sono registrati decessi nelle ulltime ore. Sono invece 29 i nuovi casi registrati. In totale, sono 2.620 gli attualmente positivi. In tutta la provincia il numero dei deceduti, dall’inizio dell’emergenza, rimane fermo al drammatico di 1.758 vittime da Covid.

Veneto

Sono 133 i casi in più nelle ultime ore in Veneto. In tutto le persone ricoverate sono 572, tutte in reparto, mentre 95 si trovano in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 11.485 le persone decedute in Veneto e 420.178 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 15.616 e i “negativizzati virologici” sono 393.077.