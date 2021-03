Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 21 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata.

Padova

In tutta la provincia di Padova si registrano 264 nuovi casi di persone contagiate. Sono. 9.648 attualmente le persone positive ai test per l'individuazione del virus. Salgono quindi a 1.520, dopo un decesso nelle ultime ore, i morti di Covid nel padovano.

Veneto

Nelle ultime ore in Veneto ci sono 1.409 persone ricoverate in reparto, 215 in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 10.348 le persone decedute in Veneto e 366.555 i casi di contagio verificatisi. Le persone attualmente positive sono 38.954 mentre e i "negativizzati virologici" salgono a 317.253. Padova è la provincia più colpita con i suoi 264 casi, tutte sotto i 200 invece le altre province. La provincia con più decessi è quella di Verona seguita da quella di Vicenza, Venezia e Treviso.