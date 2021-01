Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 24 gennaio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata

Nella mattinata di domenica 24 gennaio, Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si sono registrati nelle ultime ore un aumento di 139 casi in più. Attualmente 9.912 sono i positivi. Non si contatno decessi. I morti, dall'inizio dell'emergenza tra Padova e provincia, sono 1.230.