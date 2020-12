Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Il bollettino di Azienda Zero emesso nella mattinata di domenica 27 dicembre mostra un dato inequivocabile: la provincia che registra il maggior incremento di contagi è Padova, con 352 nuovi casi. Stesso dato di Verona. In questa non invidiabile graduatoria c'è poi la provincia diVicenza con 286, quindi Venezia con 258, Treviso con 211, Belluno con 10 e Rovigo con 52.

Padova

Sono 20.067 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la provincia di Padova. Con i sette decessi delle ultime ore, bilancio dei morti che risiedevano nella provincia, sale a 808. Sono 43.863 i casi totali di Coronavirus in tutta la provincia di Padova, il dato comprende anche le vittime e chi non è più positivo dopo due tamponi: i guariti, i "negativizzati virologici", 22.988 persone.

Ospedali

I ricoverati positivi al Covid sono ora 559 negli ospedali di tutta la provincia di Padova (468 in reparto (+2) e 89 in terapia intensiva (-4). Per molti non si sono resi necessari i ricoveri in ospedale, è stata quindi applicata la misura dell'isolamento.