Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 27 giugno Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Sono 622 le persone attualmente risultate positive, uno in meno rispetto all'ultimo bollettino. Sono invece diciassette le persone ricoverate, di cui tre di queste in terapia intensiva.

Veneto

Sono 4712 gli attualmente positivi al coronavirus in Veneto secondo il bollettino delle ore 8 di Azienza Zero che aggiorna quello delle ore 17 di sabato. Rispetto a ieri, quindi, lieve aumento del numero del persone che risultano ancora contagiate (nel pomeriggio del 26 giugno erano 4705). Per quanto rigurda i nuovi contagi, sono 14 in più. Un solo decesso nelle ultime ore, in provincia di Venezia.