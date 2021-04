Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Anche nella mattinata di Pasqua, domenica 4 aprile, Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

La buona notizia è che in tutta la Provincia di Padova non si sono registrati decessi nelle ultime ventiquattro ore. Il drammatico dati dei deceduti conta fino a oggi, nel territorio padovano, 1614 morti a causa della pandemia. Nelle ultime ore intanto si sono registrati 261 nuovi. Al momento in totale in tutta la provincia sono 8.701 gli attualmente positivi. Padova è la provincia veneta che conta il maggior numero di positivi.

Veneto

Per quanto riguarda la regione, sono 785 i casi in più nelle ultime ore in Veneto. Si contano poi 1.680 ricoveri in reparto mentre 282 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva. In totale, dall'inizio dell'emergenza, sono 10.738 le persone decedute in Veneto e 388.786 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 37.467 e i cosiddetti "negativizzati virologici" 340.581.