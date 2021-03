Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 7 marzo Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si sono registrati 126 casi in più nelle ultime ore. Sono 7.371 i casi di persone attualmente positive. Nelle ultime 24 ore si conta un nuovo decesso. Il numero complessivo dei deceduti, dall'inizio dell'emergenza, è di 1.456, tra Padova e provincia.

Regione

Nelle ultime ore in tutto il Veneto si sono registrati 644 casi in più. Sono 917 le persone ricoverate in reparto, 132 quelle che si trovano in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 9.968 le persone decedute in Veneto e 342.510 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 29.068 mentre i "negativizzati virologici" sono 303.474.