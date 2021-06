Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di martedì 1 giugno Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto. Aumenta l'andamento dei contagi in Veneto, ma contemporaneamente si svuotano le corsie degli ospedali e gli attuali positivi scendono sotto quota 8.000.

Padova

Sono 1.219 le persone attualmente positive nella provincia di Padova con i nuovi 19 casi registrati nelle ultime ore dove si è registrato anche un decesso. Salgono così a 1774 i morti per Covid tra Padova e provincia. I ricoverati positivi al Covid sono al momento 82, sette in meno dell'ultimo bollettino, negli ospedali di tutta la provincia di Padova: 68 in reparto (-5) e 14 in terapia intensiva (-2). Tra gli altri casi di positività al Coronavirus, non si sono resi necessari i ricoveri in ospedale ma è stata applicata la misura dell’isolamento.

Veneto

Per quanto riguarda il Veneto sono 119 i nuovi casi di positività segnalati in tutto il territorio regionale. Si sono registrati anche tre nuovi decessi in tutto il territorio regionale. La provincia che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi è Verona con 35, Treviso con 28, poi Padova, segue Vicenza con 16, quindi Venezia con 13, poi Belluno con 3 e Rovigo con 2. I nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore sono 175 e portano il totale a 423.608. I decessi sono 3, con il totale a 11.572. Gli attuali positivi in regione sono 7.752, 385 in meno rispetto. Negli ospedali ricoverati 543 pazienti in area non critica (-34) e 71 (-5) nelle terapie intensive.