Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di domenica 10 ennaio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto. Sono cinquanta i decessi registratisi in regione nelle ultime ore.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si sono registrati 402 casi in più nelle ultime 24 ore. I positivi sono 21.583. I deceduti, dall'inizio dell'emergenza, sono 1.057 visti i 15 decessi registrati tra Padova e provincia nelle ultime 24 ore.

Veneto

In regione si registrano 1.777 i casi in più . 2.576 sono i pazienti ricoverati in reparto, 358 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, si è arrivati 7.422 decessi in Veneto e 286.802 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 88.336 e i "negativizzati virologici" sono 191.044.