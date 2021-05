Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di sabato 15 maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

Per quanto riguarda la Provincia di Padova si sono registrati 35 casi nuovi casi nelle ultime 24 ore. Al momento 2.625 sono le persone positive al virus. La buona notizia è che anche in questo nuovo bollettino non si registra alcun decesso.

Veneto

Sono in tutto 203 i nuovi casi in Veneto. Ci sono 576 ricoveriate in reparto, 93 in terapia intensiva. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 11.486 le persone decedute in Veneto e 420.248 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 15.562 e i “negativizzati virologici” sono 393.200.