Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di sabato 22 maggio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la Provincia di Padova si sono registrati 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Sono in totale 1.642 le persone attualmente positive. I deceduti, dall’inizio dell’emergenza, salgono a 1.767 con i due decessi delle ultime 24 ore.

Veneto

In tutta la regione si contano 183 nuov casi, nelle ultime 24 ore in Veneto. Ci sono 440 persone ricoverate in reparto, 68 in terapia intensiva.In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono 11.528 le persone decedute in Veneto e 422.056 i casi totali. Le persone invece attualmente positive sono 11.063 mentre i cosiddetti “negativizzati virologici” sono 399.465.