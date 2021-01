Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di domenica 24 gennaio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata

Nella serata di domenica 24 gennaio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella serata di domenica 24 gennaio 166 casi in più rispetto all'ultimo report. Sono 9.935 attualmente i positivi. Si sono registrati otto decessi nelle ultime ore. La triste contabilità porta 1238 i decessi nel padovano da inizio pandemia.

Veneto

Sempre dai dati pubblicati nel secondo bollettino di giornata di evince che in Veneto si registrano 744 in più nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive in tutta la Regione, sono 44.968.