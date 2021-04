Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di domenica 4 aprile Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In tutta la provincia si sono registrati 349 nuovi casi secondo il bollettino emesso da Azienda Zero. Attualmente 8.753 sono i casi di persone positive. due i decessi nelle ultime ore, che portano questa triste contabilità a quota 1.616.

Veneto

Nelle ultime ore si sono segnalati 1.145 nuovi casi, in Veneto. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, 1.682 sono le persone ricoverate in reparto mentre 285 in terapia intensiva.