Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Dopo che nella serata di martedì in regione si è superata la soglia dei settemila morti, oggi tocca alla provincia di Padova registrare un record assolutamente negativo, quello dei mille morti. Il bilancio dei morti, residenti nella provincia, sale a 1.002, considerando i 4 decessi registrati nelle ultime ore.

Padova

In tutta la provincia di Padova si registrano nella serata di mercoledì 6 gennaio 21.352 casi di persone attualmente positive al Coronavirus. Sono 178 i casi in più rispetto alle ultime 12 ore. Lo ha reso noto la Regione Veneto nel consueto report, emesso alle ore 17 di mercoledì 6 gennaio. Nelle strutture padovane ci sono 79 pazienti, uno in meno rispetto all'ultimo bollettino. Dal 21 febbraio scorso i decessi in queste strutture sono stati 151 mentre i dimessi 1076.