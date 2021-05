Coronavirus, Dal Ben (Az. Ospedaliera): «L'importante calo dei ricoveri ci consente di riconvertire i reparti»

«Se nelle scorse settimane avevamo 223 posti letto per pazienti Covid, e oltretutto quasi tutti occupati, ora siamo scesi a 138 di cui 93 occupati»

Un calo importante dei ricoveri, e la conseguente riconversione dei reparti: Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha fatto martedì 4 maggio il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus tra i reparti.

Ricoveri

Partendo dall'analisi delle singole aree: «In quella non critica negli ultimi giorni contiamo circa 40 presenze, e contando che nelle settimane precedenti la media giornaliera era di 71 vien da sé che siamo di fronte a un calo importante, che ci ha consentito di riconvertire la Clinica Medica Prima del professor Randi al sesto piano del Monoblocco e la Medicina generale del professor Simioni al settimo piano del Monoblocco. Questi reparti tornano dunque a essere dedicati ai ricoveri non-Covid. L'area subintensiva è invece quella più interessata al momento: i due reparti ancora attivi sono abbastanza pieni, con una media di 28 presenze giornaliere, ma abbiamo comunque una decina di posti letto ancora disponibili. Migliora invece la situazione in rianimazione, tanto che dal 26 aprile il reparto di terapia intensiva del Sant'Antonio è tornato a essere non-Covid. Se nelle scorse settimane avevamo 223 posti letto per pazienti Covid, e oltretutto quasi tutti occupati, ora siamo scesi a 138 di cui 93 occupati».

Padiglione 8

L'ultimo pensiero del dg Dal Ben va all'apertura del Padiglione 8 della Fiera, con un appello personale: «Vaccinatevi, perché è la misura più forte che si può attuare per uscire da questa situazione. I posti ci sono, quindi prenotatevi anche perché vedrete che il certificato vaccinale sarà un passaporto importante per i prossimi mesi».