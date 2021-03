«Vaccinazioni bloccate forse da giovedì e sicuramente da venerdì per i nati dal 1930 al 1936»

«Vaccinazioni bloccate forse da giovedì primo aprile e sicuramente da venerdì 2 per i nati dal 1930 al 1936»: questa l'importante - e brutta - notizia annunciata da Ulss 6 Euganea e Azienda Ospedaliera nel corso di una conferenza stampa congiunta.

Vaccini

Motivo: mancano (tra mancate consegne e accelerazione impressa alla campagna) i vaccini Pfizer, riservati agli ultraottantenni. Il problema è che 17.000 residenti a Padova e provincia e appartenenti a quelle sette classi di età erano già stati convocati via lettera. Risultato: si sta cercando di ottenere in extremis 7.500 dosi di Moderna per salvare almeno la giornata di giovedì primo aprile e i 5.900 anziani previsti. In caso contrario anche loro slitteranno al pari di chi era già previsto nei giorni seguenti.

(Notizia in aggiornamento)