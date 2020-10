Coronavirus, focolaio al Centro Carni di Tombolo: oltre 20 casi già accertati

Un fulmine a ciel sereno, soprattutto alla luce degli stringenti protocolli adottati: spunta un nuovo cluster al Centro Carni Company di Tombolo.

Focolaio

Sono almeno 20 i casi accertati, ma il dato è destinato ad aumentare (seppure di poco) visto che si riferisce al primo giro di tamponi, effettuato tra martedì e mercoledì. Spiega Nicola Pilotto, amministratore delegato della rinomata azienda: «Tutto è partito domenica, quando un ragazzo dell'azienda di servizi che lavora con noi ci ha comunicato di aver scoperto la sua positività grazie a un tampone effettuato prima di un'operazione a cui doveva sottoporsi da tempo. A quel punto ci siamo subito attivati, e dopo aver avvisato l'Ulss ci siamo rivolti a dei privati per svolgere un doppio giro di tamponi rapidi: il primo ha rilevato 16-17 positivi appartenenti all'azienda di servizi esterna i cui lavoratori operano nel nostro stabilimento, in particolare nel reparto del disossamento della carne, e 4-5 dei nostri lavoratori diretti. In tutto ci sono 170 persone che lavorano da noi, e li stiamo monitorando tutti con la massima attenzione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sindaco

Commenta Cristian Andretta, sindaco di Tombolo: «Logicamente siamo un po' preoccupati, anche perché i figli di molti lavoratori frequentano le scuole del paese, ma conosco personalmente i dirigenti dell'azienda, vera eccellenza del nostro territorio, e so che stanno facendo di tutto e di più per monitorare la situazione a salvaguardia dei propri dipendenti. L'apprensione comunque c'è, non lo nascondo: speriamo non ci siano particolari ripercussioni per la salute dei nosti concittadini e per il nostro territorio». Il tutto mentre monta la preoccupazione anche tra i lavoratori al momento negativi, che continuano a recarsi regolarmente al Centro Carni per i propri turni.