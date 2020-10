Centro Carni di Tombolo, l'aggiornamento sui dipendenti positivi al Coronavirus

20 lavoratori appartenenti al reparto disosso positivi al Coronavirus (e tutti asintomatici): questo l'esito dei primi due cicli di tamponi a cui il Centro Carni Company di Tombolo, nei giorni scorsi, ha volontariamente e privatamente sottoposto tutti i dipendenti fin dal primo segnale di contagio al fine di tutelarli, informando l’Ulss 6 Euganea

Centro Carni

L’azienda, appena appresa la notizia del primo contagio, ha posto immediatamente in essere tutte le procedure necessarie a tutelare la salute del personale e a evitare la diffusione del virus, sulla base delle ordinanze delle Autorità di Sanità Pubblica nazionali e territoriali. Lo screening è stato fatto a tutti i 170 dipendenti, prima con il tampone rapido e poi con il classico tampone per la conferma. Sono già stati effettuati due cicli di tamponi ai quali seguiranno altri test, soprattutto nel reparto produttivo in cui si è verificata la criticità, per un continuo monitoraggio, al fine di garantire la sicurezza di tutti i dipendenti. All’interno della ditta, sin dall’inizio dell’emergenza Covid, è stato adottato un rigido protocollo di sicurezza, con la misurazione quotidiana della febbre da parte di addetti della Croce Rossa. Gli ambienti di lavoro produttivi, come da standard aziendali ordinari, vengono sanificati più volte al giorno, come accaduto anche nel weekend: in questa occasione anche i reparti uffici e spogliatoi sono stati ulteriormente sanificati con un’attività specifica, nonché giornalmente puliti come da ordinaria amministrazione. Sin da inizio pandemia, l’azienda ha fornito ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale e ha attivato un’assicurazione medica in caso di diagnosi positiva al Covid-19; inoltre ha sostenuto il territorio contribuendo all’acquisto di un ventilatore meccanico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

Dichiara Nicola Pilotto, amministratore delegato di Centro Carni Compony: «Desidero esprimere la vicinanza dell’azienda e mia personale ai nostri colleghi risultati positivi al test del Coronavirus e alle loro famiglie, confidando che tutto si risolva presto e per il meglio. La nostra azienda ben prima di questa pandemia aveva degli standard di sicurezza molto elevati, per tutelare la sicurezza di dipendenti e consumatori: non solo perché operiamo in un settore sensibile come quello del food, ma perché l’attenzione a questi aspetti è da sempre uno dei valori fondanti su cui basiamo il nostro lavoro. Fin dal primo momento di diffusione del virus ci siamo attrezzati per assicurare ai nostri collaboratori la miglior tutela possibile, intervenendo con tempestività e in continuo coordinamento con le autorità competenti. Continueremo a monitorare da vicino la situazione attraverso l’utilizzo del tampone in modo da poter tracciare e isolare tempestivamente eventuali altri positivi e ritornare rapidamente alla normalità»