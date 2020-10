Centro Carni Company, concluso il secondo giro di tamponi: trovati altri 13 dipendenti positivi

Riceviamo da Centro Carni Company e pubblichiamo:

"Centro Carni Company rende noto che ad oggi, lunedì 12 ottobre, sono stati individuati 13 nuovi positivi al virus Covid-19, tutti asintomatici, che portano i casi totali a 33. Il resto dei dipendenti, 137 in totale, risulta invece negativo. I dati fanno riferimento al secondo giro di tamponi a cui l’azienda nei giorni scorsi - volontariamente e privatamente, informando anche l’Ulss 6 Euganea - ha sottoposto tutti i 170 lavoratori fin dal primo segnale di contagio. «L’aver agito in modo tempestivo ci ha permesso di avere fin da subito uno screening preciso dei dipendenti, permettendoci così di arginare, almeno stando ai dati attuali, la diffusione del virus - dichiara Nicola Pilotto, uno degli amministratori di Centro Carni Company - I lavoratori risultati positivi sono circoscritti quasi tutti al settore del disosso. Per questo motivo faremo eseguire un terzo giro di tamponi su questo specifico reparto, che speriamo possa escludere definitivamente ulteriori nuovi contagi». All’interno della ditta, sin dall’inizio dell’emergenza Covid, in marzo, è stato adottato un rigido protocollo di sicurezza, con la misurazione quotidiana della febbre da parte di addetti della Croce Rossa. Gli ambienti di lavoro produttivi, come da standard aziendali ordinari, vengono sanificati più volte al giorno. In questa occasione anche i reparti uffici e spogliatoi sono stati ulteriormente sanificati con un’attività specifica, nonché giornalmente puliti come da ordinaria amministrazione".