Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di venerdì 15 gennaio Azienda Zero ha emesso il bollettino con il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Attenzione

Il bollettino quotidiano non presenta tutti i dati completi e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha dichiarato che ci sono stati dei problemi informatici non tanto sulla raccolta degli stessi, che dovrebbero esserci tutti, ma sui vari item di solito indicati che si concentrano, oggi, solo sui ricoveri dei pazienti Covid, i quali da inizio anno continuano a calare.

Padova

L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 205 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui 31 in terapia intensiva, mentre 15 pazienti sono ricoverati all'ospedale Sant'Antonio di cui 14 in terapia intensiva. 120 i pazienti ricoverati all'ospedale di Schiavonia di cui 19 in terapia intensiva, 84 pazienti ricoverati all'ospedale di Cittadella di cui 19 in terapia intensiva, 43 pazienti ricoverati all'ospedale di Camposampiero di cui 7 in terapia intensiva, 42 pazienti ricoverati all'ospedale di Piove di Sacco di cui 8 in terapia intensiva e sei pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale di Conselve.

Veneto

Nella mattinata del 15 gennaio i casi di persone ricoverati attualmente positive al Covid-19 sono 2.723, di cui 326 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 3.170 di cui 349 in terapia intensiva). Sono invece 12.665 le persone dimesse dal 21 febbraio e 5.399 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus.