Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Nel tardo pomeriggio di venerdì 14 agosto Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella serata del 14 agosto 257 casi di persone attualmente positive al Covid-19 (il totale dall'inizio dell'emergenza è di 4.342, con 321 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 3.764 negativizzati virologici, quindi guariti) oltre a meno uno attualmente positive - sulle 87 totali - nel cluster di Vo' Euganeo. L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 14 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui 3 in terapia intensiva.

Veneto

Nella serata del 14 agosto i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 1.494, con 45 ricoverati attualmente positivi di cui 4 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 80 di cui 1 in terapia intensiva). Sono invece 3.790 le persone dimesse dal 21 febbraio e 1.461 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 2.096 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Treviso (511 su 3.226 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (257 casi su 4.429 totali compresi quelli di Vo'), Venezia (233 su 3.011 totali), Verona (159 su 5.334 totali), Vicenza (111 su 2.980 totali), Rovigo (32 su 485 totali) e Belluno (16 su 1.220) mentre 38 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 325 hanno il domicilio fuori dal Veneto.