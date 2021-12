Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di mercoledì 1 dicembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 1 dicembre 2021 6.944 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 101.905 (+663 rispetto a ieri), con 1.872 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 93.089 negativizzati virologici (quindi guariti). L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 72 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui 18 in terapia intensiva e 39 pazienti ricoverati all'ospedale Sant'Antonio di cui sette in terapia intensiva. 38 i pazienti ricoverati all'ospedale di Schiavonia di cui otto in terapia intensiva, 16 pazienti ricoverati all'ospedale di Cittadella di cui quattro in terapia intensiva, quattro pazienti ricoverati all'ospedale di Piove di Sacco di cui tre in terapia intensiva e un paziente in area non critica all'ospedale di Camposampiero.

Veneto

Nella mattinata del 1 dicembre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 32.107 con 614 ricoverati attualmente positivi di cui 101 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 676 di cui 108 in terapia intensiva). Sono invece 24.226 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 8.254 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 11.977 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (6.944 casi su 101.905 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Venezia (5.878 casi su 85.836 totali), Vicenza (5.379 casi su 85.264 totali), Treviso (5.369 casi su 97.472 totali), Verona (3.794 casi su 99.260 totali), Rovigo (936 casi su 17.632 totali) e Belluno (772 casi su 24.255 totali) mentre 1.820 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 6.370 hanno il domicilio fuori dal Veneto.