Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di domenica 10 ottobre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 10 ottobre 2021 1.817 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 90.716 (+62 rispetto a ieri sera), con 1.821 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 86.992 negativizzati virologici (quindi guariti). L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 23 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui otto in terapia intensiva e 9 pazienti ricoverati in area non critica all'ospedale Sant'Antonio. Otto i pazienti ricoverati all'ospedale di Schiavonia di cui tre in terapia intensiva, tre pazienti ricoverati in area medica all'ospedale di Cittadella e due pazienti ricoverati a Camposampiero di cui uno in terapia intensiva.

Veneto

Nella mattinata del 10 ottobre i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 9.419 con 182 ricoverati attualmente positivi di cui 30 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 238 di cui 37 in terapia intensiva). Sono invece 23.463 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 8.093 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 11.792 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (1.817 casi su 90.716 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (1.371 casi su 77.032 totali), Venezia (1.286 casi su 77.469 totali), Verona (1.097 casi su 92.631 totali), Treviso (920 casi su 88.518 totali), Rovigo (133 casi su 15.791 totali) e Belluno (107 casi su 22.699 totali) mentre 1.580 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 6.053 hanno il domicilio fuori dal Veneto.