Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella mattinata di sabato 15 gennaio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 15 gennaio 45.007 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 165.162 (+3.355 rispetto a ieri), con 1.995 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 118.160 negativizzati virologici (quindi guariti).

Veneto

Nella mattinata del 15 gennaio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 249.145 con 1.730 ricoverati attualmente positivi di cui 181 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 1.962 di cui 205 in terapia intensiva). Sono invece 8.899 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 12.704 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Verona (51.943 casi su 165.186 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (45.007 casi su 165.162 totali), Treviso (44.829 casi su 162.612 totali), Vicenza (40.693 casi su 147.939 totali), Venezia (36.540 casi su 141.025 totali), Rovigo (12.176 casi su 33.916 totali) e Belluno (7.519 casi su 35.137 totali) mentre 4.564 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 12.872 hanno il domicilio fuori dal Veneto.