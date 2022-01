Covid, l'aggiornamento di martedì 25 gennaio: 200mila positivi nel Padovano da inizio pandemia

Nella mattinata di martedì 25 gennaio 2022 Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 25 gennaio 49.249 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 200.442 (+4.722 rispetto a ieri), con 2.049 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 149.144 negativizzati virologici (quindi guariti). Negli ospedali del Padovano i ricoverati totali sono 302 di cui 46 in terapia intensiva. Come specificato a margine del bollettino "Nel totale episodi di positività sono stati inseriti anche 24.568 episodi di re-infezioni riconteggiati su tutto il periodo epidemico a seguito di un perfezionamento del calcolo delle re-infezioni in accordo con le definizione del Ministero della Salute. Inoltre i 48 casi di decessi segnalati oggi sono da attribuirsi ad aggiornamenti delle date delle ultime settimane: sono 14 i decessi di ieri".

Veneto

Nella mattinata del 25 gennaio i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 271.653 con 1.732 ricoverati attualmente positivi di cui 172 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 2.024 di cui 194 in terapia intensiva). Sono invece 27.507 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 9.145 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 13.008 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Verona (59.756 casi su 204.575 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (49.249 casi su 200.442 totali), Treviso (48.300 casi su 198.189 totali), Vicenza (46.254 casi su 184.872 totali), Venezia (35.508 casi su 169.049 totali), Rovigo (11.369 casi su 43.044 totali) e Belluno (9.179 casi su 42.228 totali) mentre 5.228 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 16.403 hanno il domicilio fuori dal Veneto.