Coronavirus, l'aggiornamento serale su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Nella serata di mercoledì 9 giugno Azienda Zero ha emesso il bollettino con il secondo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella serata del 9 giugno 2021 903 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 81.491 (+12 rispetto a questa mattina), con 1.781 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 78.807 negativizzati virologici (quindi guariti). L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 34 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui 3 in terapia intensiva. 10 i pazienti ricoverati all'ospedale di Schiavonia di cui 5 in terapia intensiva, 15 pazienti ricoverati all'ospedale di Cittadella di cui uno in terapia intensiva, 2 pazienti ricoverati in terapia intensiva all'ospedale di Camposampiero, un paziente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Piove di Sacco e un paziente ricoverato in area non critica all'ospedale di Conselve.

Veneto

Nella serata del 9 giugno i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 6.241, con 203 ricoverati attualmente positivi di cui 34 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 531 di cui 61 in terapia intensiva). Sono invece 21.89 1le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 7.935 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 11.592 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Vicenza (910 casi su 70.019 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi insieme a Padova (903 casi su 81.491 totali), seguite da Venezia (895 su 69.548 totali), Treviso (843 su 79.701 totali), Verona (616 su 82.062 totali), Rovigo (168 su 13.979 totali) e Belluno (104 su 21.446 totali) mentre 752 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 5.344 hanno il domicilio fuori dal Veneto.