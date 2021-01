Coronavirus, i dati ufficiali sulle dosi di vaccino già somministrate nel Padovano e in Veneto

Di seguito il report della Regione Veneto con il numero totale di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech somministrate dall'inizio della campagna a oggi a Padova e nel Veneto (dato aggiornato alle ore 19 di sabato 2 gennaio e rapportato al totale di dosi calcolate in base a 6 dosi per ogni fiala):

Percentuale delle dosi somministrate rispetto a quelle ricevute: 24% (11.026 su 45.630).

N.B.: Il dato rapportato al totale di dosi calcolate in base a 6 dosi per ogni fiale a differenza del report nazionale, dove la percentuale di dosi somministrate è calcolata su 38.900, ovvero considerando 5 dosi per ogni fiala.