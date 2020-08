25enne positiva al Coronavirus scappa dall'ospedale: rintracciata dopo 15 giorni

Una storia tanto incredibile quanto inquietante: una 25enne di origini nigeriane, positiva al Coronavirus, è stata denunciata per epidemia colposa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Tutto ha inizio il 31 luglio, quando la giovane riesce a scappare dall'ospedale di Padova, dove si trovava ricoverata in quanto positiva al Covid-19. La svolta solo due settimane dopo: nella mattinata di Ferragosto la 25enne viene fermata in stazione a Padova dalla polizia ferroviaria, che la riporta immediatamente in ospedale. Ora bisognerà ricostruire quanto fatto in questi 15 giorni dalla donna, che spostandosi liberamente ha messo seriamente a repentaglio la salute di chi l'ha incontrata.