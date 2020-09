Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto

Anche questa domenica 20 settembre arrivano dalla Regione i dati sui nuovi contagi da Covid 19 in Veneto. I nuovi casi sono 75, di cui 15 a Padova. Di positivo si può rilevare che non c'è nessun nuovo decesso rispetto a ieri pomeriggio. Presso l'azienda ospedaliera padovana ci sono ad oggi quattordici ricoveri in area non critica e una persona rimane invece ricoverata in terapia intensiva.

