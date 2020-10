Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Anche quest'oggi arriva da Azienda Zero il consueto bollettino sui contagi da Coronavirus in regione. Sono 13.809 le persone in isolamento domiciliare in Veneto, di queste 5.103 di loro sono positive. E' stato accertato che 561 sono i viaggiatori di rientro, 7.727 i contatti stretti, 418 si riferiscono invece ad altro tipo di casistiche. Sono 2.175 le persone con sintomi. Per quanto riguarda Padova, sono 1.207 le persone in isolamento domiciliare di cui 406 sono positivi, 561 viaggiatori, 695 come contatti, 55 per altri motivi. Di queste, 132 hanno manifestato sintomi riconducibili al Covid 19.

