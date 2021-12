Coronavirus, l'aggiornamento giornaliero su contagi e ricoveri a Padova

Nella mattinata di domenica 26 dicembre Azienda Zero ha emesso il bollettino con l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri nel Padovano e in Veneto.

Padova

In provincia di Padova si registrano nella mattinata del 26 dicembre 2021 14.029 casi di persone attualmente positive al Covid-19: il totale dall'inizio dell'emergenza è di 119.505 (+186 rispetto a ieri), con 1.925 decessi tra ospedale ed extra ospedale e 103.552 negativizzati virologici (quindi guariti). L'azienda ospedaliera di Padova vede ricoverati 96 pazienti attualmente affetti da Coronavirus di cui 17 in terapia intensiva e 51 pazienti ricoverati all'ospedale Sant'Antonio di cui 11 in terapia intensiva. 86 i pazienti ricoverati all'ospedale di Schiavonia di cui 11 in terapia intensiva, 28 pazienti ricoverati all'ospedale di Cittadella di cui due in terapia intensiva, due pazienti in terapia intensiva all'ospedale di Piove di Sacco, un paziente in area non critica e uno in terapia intensiva all'ospedale di Camposampiero.