Coronavirus, Flor: «Si sta avviando una nuova ondata: siamo in piena pandemia»

Queste le dichiarazioni rilasciate dall'assessore Manuela Lanzarin nel punto stampa odierno: «Abbiamo definito l'accordo con i medici di base, che potranno così effettuare la somministrazione del vaccino. Abbiamo ragionato su tre possibili tipi di vaccinazione, a partire da quelli a domicilio, quindi dei propri pazienti più fragili, quantificato a 18,90 euro più 6,16 euro per l'inoculazione. Qualora si facesse nel loro ambulatorio, invece, verrebbero riconosciuti 6,16 euro a inoculazione. La terza tipologia è legata alla possibilità di utilizzare strutture messe a disposizione dai singoli Comuni, sempre con lo stesso costo. Ci hanno chiesto un giorno per rivedere i contenuti che sono condivisi, quindi l'accordo è praticamente definito»

Luciano Flor

Queste le dichiarazioni rilasciate da Luciano Flor, direttore generale della sanità veneta: «È il secondo giorno che cresciamo di 50 ricoveri al giorno, il che vuol dire essere in piena epidemia. Non è un aumento da inizio, si sta avviando una nuova ondata e lo vediamo dalle ospedalizzazioni. Abbiamo già aperto nuovi reparti Covid e stiamo pensando di riproporre il piano di sanità pubblica con tutti i correttivi compresa l'eventuale sospensione di attività: oggi i numeri che abbiamo non lo richiedono, ma lo richiede l'andamento perché francamente è in crescita e dobbiamo essere pronti per il fine settimana ad assicurare risposta a chi ha necessità. Dal 24 febbraio stiamo aumentando, e negli ultimi giorni decisamente. Tra le categorie vaccinate abbiamo meno incidenza di malattia, così come nelle case di riposo. La vaccinazione è la strada obbligatoria, e la stiamo percorrendo: a oggi abbiamo effettuato 446mila dosi, solo nel mese di marzo la previsione è di farne 470mila. Il piano prevedeva circa 15-17mila persone al giorno, da oggi ne faremo 20mila al giorno e oggi con le aziende sanitarie discuteremo un piano da 50mila vaccinazioni al giorno dall'ultima settimana di marzo, sette giorni su sette e in alcune sedi di tutte le aziende prolungheremo l'orario serale. Rinforzeremo orari e persone in servizio nei punti vaccinali, perché la vaccinazione è una priorità. Da fine settimana contiamo di dare già i vaccini AstraZeneca ai medici di base. Stiamo chiudendo l'accordo con le Università per l'arruolamento dei medici specializzandi, che contiamo di utilizzare soprattutto nei weekend e nelle estensioni serali. Mi sono impegnato a creare un'organizzazione che garantisca 1 milione e 300mila vaccinazioni circa al mese, anche un milione e mezzo. Se riuscissimo a fare 50.000 vaccinazioni al giorno in cinque-sei mesi potremmo finire»