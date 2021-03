Coronavirus, Lanzarin: «La famosa immunità di gregge è molto lontana, ma dipende dai vaccini disponibili»

Queste le dichiarazioni rilasciate da Manuela Lanzarin nel corso del consueto punto stampa quotidiano: «Abbiamo fatto anche questa mattina una serie di riunione per affinare la strutturazione della campagna vaccinale. Un'ora fa sono arrivate 83mila dosi di vaccino Pfizer, dovrebbero arrivarci da qui a fine settimana anche dosi di vaccino Moderna e AstraZeneca. La campagna sta andando avanti, solo ieri sono state somministrate 17.224 dosi di vaccino di cui 12.308 prime dosi che portano a 640.456 il totale delle dosi somministrate con 203.789 persone che hanno ricevuto entrambe le dosi. Le aziende sanitarie si stanno organizzando in previsione di arrivi importanti previsti da aprile in poi. I medici di medicina generale stanno partendo un po' ovunque. Abbiamo già chiuso l'accordo con gli specializzandi e ci stiamo confrontando con altre due professioni disponibili per aiutarci, ovvero gli odontoiatri e gli specialisti ambulatoriali interni. Domani incontrerò le farmacie sia per il potenziamento dei sistemi di prenotazione sia per l'eventuale coinvolgimento nella campagna vaccinale. La famosa immunità di gregge è molto lontana, ma dipende dalle forniture di vaccini in nostro possesso. Siamo di fronte alla più grande campagna vaccinale di sempre, di errori ne sono stati fatti e ne verranno ancora fatti ma è normale e umano in una simile situazione e per una simile gestione. Riapertura delle scuole da lunedì in caso di ritorno in zona arancione? Ne stiamo parlando e valuteremo il da farsi»