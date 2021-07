«Superato il primo milione di vaccini anti-Covid somministrati nel Padovano»: l'annuncio dell'Ulss 6 Euganea

Il traguardo è stato tagliato nella mattinata di giovedì 22 luglio: in 200 giorni di somministrazioni ciclo completo per 434mila padovani (il 52%), altri 141mila quelli prossimi a ricevere il richiamo e 36mila con appuntamento per la prima dose già prenotato