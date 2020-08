Coronavirus, positivo un 11enne che frequentava un centro estivo cittadino: tamponi a tappeto

Tre nuovi casi, e tutti giovanissimi: importante aggiornamento dell'Ulss 6 Euganea sulle positività da Coronavirus.

I casi

Il primo caso riguarda un bambino di 11 anni frequentante il centro estivo di Padova Nuoto e risultato positivo al tampone. Il Dipartimento di Prevenzione si è immediatamente attivato come da consolidata procedura e sta eseguendo i tamponi su 94 contatti del minore, in gran parte bambini. L'azienda socio-sanitaria locale segnala inoltre «la positività a Covid di due ragazze diciottenni da poco rientrate da un viaggio organizzato in pullman in Croazia, insieme a partecipanti di altre province venete e di altre regioni. L'informazione è già stata condivisa con i Dipartimenti di Prevenzione delle diverse realtà coinvolte. I vacanzieri padovani risultano complessivamente 13, per i quali è scattato l'ormai rodato meccanismo di isolamento domiciliare e verifica di contatti stretti per l'esecuzione dei tamponi».