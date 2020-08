Coronavirus, positivi 5 bambini del centro estivo e 8 ragazzi tornati dalla vacanza in Croazia

Come previsto: i tamponi a tappeto effettuati dopo la scoperta della positività di un 11enne e di due ragazze neomaggiorenni hanno portato all'individuazione di altri nuovi casi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tamponi

A partire dal centro estivo della PadovaNuoto: su 94 persone controllate (65 bambini e 29 dipendenti) sono stati trovati altri quattro positivi e tutti bimbi frequentanti la piscina di via Decorati al Valore Civile, che rimane aperta ad eccezione dello spazio circoscritto utilizzato dal suddetto centro estivo. Mancano da analizzare altre 26 persone, che saranno sottoposte a tampone nei prossimi giorni. È andata ancora peggio a chi ha viaggiato con le due diciottenni da poco rientrate in pullman da un viaggio organizzato in Croazia insieme a partecipanti di altre province venete e di altre regioni: dei 13 ragazzi padovani controllati ben 8 sono risultati positivi al Coronavirus. Nessuno di loro risulta fortunatamente ricoverato.