Vaccini anti-Covid, l'Ulss 6 Euganea mette a disposizione altri 82mila posti

Sono aperte le prenotazioni di altri 82mila posti per la vaccinazione anti-Covid a tutti i soggetti dai 12 anni compiuti in su, con appuntamenti disponibili dal 5 agosto all’8 settembre

Tutti in un colpo solo: sono aperte le prenotazioni di altri 82mila posti per la vaccinazione anti-Covid a tutti i soggetti dai 12 anni compiuti in su, con appuntamenti disponibili dal 5 agosto all’8 settembre

Vaccini

Questo il post dell'Ulss 6 Euganea: