Il test (gratuito) all'ora dell'aperitivo? Si fa in piazza Duomo: arriva il "tampon-spritz" a Padova

Sabato 13 febbraio dalle ore 16 alle ore 18.30 due ambulatori mobili saranno allestiti in piazza Duomo a Padova per la realizzazione su base volontaria dei tamponi molecolari di terza generazione agli Under 25

Luca Zaia, Governatore del Veneto, lo ha subito ribattezzato "tampon-spritz". E il motivo è presto detto: sabato 13 febbraio dalle ore 16 alle ore 18.30 due ambulatori mobili saranno allestiti in piazza Duomo a Padova per la realizzazione su base volontaria dei tamponi molecolari di terza generazione agli Under 25 che vorranno sottoporsi gratuitamente al test.

Un'iniziativa che rientra nello studio dell'Università di Padova (finanziato dalla Regione Veneto e in collaborazione con il Comune di Padova) condotto dal prof. Vincenzo Baldo, docente di Igiene e Medicina preventiva proprio all'ateneo patavino: le ragazze e i ragazzi sotto i 25 anni non dovranno dunque far altro che presentarsi in piazza Duomo per effettuare il tampone rapido con esito in massimo 15 minuti.