"Tampon-spritz" in piazza Duomo, che successo: anche sindaco e vescovo in coda con i padovani

Sergio Giordani effettua il tampone in piazza Duomo

Inizialmente doveva essere riservato agli Under 25, ma la tanta curiosità delle persone che transitavano in piazza Duomo ha portato ad aprire l'accesso a tutti: grande successo per l'iniziativa relativa alla realizzazione su base volontaria dei tamponi rapidi di terza generazione.

"Tampon-spritz"

Tra i partecipanti allo studio dell'Università di Padova (finanziato dalla Regione Veneto e in collaborazione con il Comune di Padova) condotto dal prof. Vincenzo Baldo, docente di Igiene e Medicina preventiva proprio all'ateneo patavino, anche il sindaco Sergio Giordani e il Vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, che sono entrati nei due maxi-tendoni allestiti dalla Protezione Civile per effettuare il test rapido, che in entrambi i casi ha dato esito negativo.